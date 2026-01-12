Реклама

Мир
07:00, 12 января 2026

Трамп заявил о заработке США благодаря конфликту на Украине

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине, пишет ТАСС.

«С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу», — отметил он.

Также Трамп вновь заявил, что прилагает все усилия для разрешения кризисной ситуации исключительно с целью спасения жизней.

Ранее Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину. «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил он.

