Трамп заявил о заработке США благодаря конфликту на Украине

Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте

Американский президент Дональд Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине, пишет ТАСС.

«С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу», — отметил он.

Также Трамп вновь заявил, что прилагает все усилия для разрешения кризисной ситуации исключительно с целью спасения жизней.

Ранее Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину. «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил он.