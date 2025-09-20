Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 20 сентября 2025Мир

Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину

Трамп заявил, что США вопреки его желанию богатеют на поставках оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США получают прибыль от поставок оружия на Украину, хотя он лично этого не желает. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что все государства НАТО финансируют организацию, оплачивая ракеты и танки. Он добавил, что первоначально все средства поступают к НАТО, после чего альянс распоряжается ими по своему усмотрению.

Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Он уточнил, что страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны ответило на обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии

    Лукашенко рассказали о «монастыринге»

    Российских туристов экстренно эвакуировали из-за пожара на турецком курорте

    Депутат Рады назвал Украину «дойной коровой»

    Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину

    Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией

    В российском регионе начался коллапс из-за дождей

    Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

    Трамп допустил шатдаун в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости