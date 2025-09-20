Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину

Трамп заявил, что США вопреки его желанию богатеют на поставках оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что США получают прибыль от поставок оружия на Украину, хотя он лично этого не желает. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что все государства НАТО финансируют организацию, оплачивая ракеты и танки. Он добавил, что первоначально все средства поступают к НАТО, после чего альянс распоряжается ими по своему усмотрению.

Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Он уточнил, что страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.