20:49, 30 августа 2025

Трамп заявил об отсутствии расходов на помощь Украине

Трамп: США больше не предоставляют технику Украине
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Об отсутствии расходов на это он рассказал в интервью порталу The Daily Caller.

По словам президента Соединенных Штатов, страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной. В данный момент, продолжил он, США продают технику НАТО, но не Украине, и больше не расходуют «никаких средств на войну». «Я вынудил их (союзников по Североатлантическому альянсу — прим. «Ленты.ру») увеличить [расходы на оборону] с двух до пяти [процентов ВВП]», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер выразил сомнение, что двухсторонняя встреча его коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится.

