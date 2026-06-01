05:01, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе у моря

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vivu Vietnam / Unsplash

Самым главным фактором экономии при планировании семейного отдыха на море за границей является избегание пика сезона, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян. Комментарий он дал «Ленте.ру».

По словам эксперта, сейчас действует наиболее выгодный курс покупки туров за границу, причем это касается и самого пикового месяца — августа. Тем не менее, если целью стоит сэкономить бюджет, в отпуск лучше отправляться в межсезонье, также добавил он.

«Летая в межсезонье или периоды низкого сезона на популярные направления, вы не сильно теряете в климате, но при этом существенно экономите в цене. Поэтому как раз можно отдыхать летом не только в августе или в преддверии школы, но и в начале июня, июля. Цены очень разные, и вот здесь рекомендуется брать разбег в течение двух-трех недель от предполагаемой даты поездки», — порекомендовал Мурадян.

Также он посоветовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей, которые могут предоставлять детям определенного возраста бесплатное проживание. Кроме того, он напомнил, что сэкономить сумму можно за счет питания, выбирая только завтраки или полный пансион. Что касается наиболее выгодных по соотношению цены и качества направлений, то в этом году в лидерах остаются традиционные Турция и Египет, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские туристы остались без доступа к отечественным приложениям за границей — в их числе сервисы для покупки билетов, портал «Госуслуги», маркетплейсы и другие ресурсы. При попытке открыть такое приложение или сайт пользователь видит надпись «Кажется, у вас включен VPN».

