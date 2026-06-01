03:02, 1 июня 2026Экономика

В США назвали тревожный исход войны с Ираном

CNBC: Экспорт нефти через Ормузский пролив рискует просесть из-за войны США и Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация с нефтяным экспортом через Ормузский пролив может не вернуться к довоенным показателям из-за операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Этот тревожный расклад озвучили журналисты телеканала CNBC.

Сложившаяся обстановка может вынудить судовладельцев взвешивать риски из-за возможной новой нестабильности в регионе. По данным журналистов, западные коммерческие суда, по всей видимости, не решатся идти через Ормузский пролив, если его продолжит контролировать Иран.

В этой связи может потребоваться координация с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а это, в свою очередь, грозит нарушением американских санкций. Вероятней всего, в обозримом будущем контроль важной транспортной артерии останется в руках Тегерана, считает бывший старший советник по энергетике и национальной безопасности бывшего президента США Джо Байдена Амос Хохштейн.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился медленными темпами переговоров с Ираном. По его замечанию, тягучесть в налаживании отношений с Исламской Республикой связана с тем, что ее представляют «очень трудные переговорщики».

