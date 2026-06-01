Президент европейской страны попросил Россию не обстреливать ее

Президент Румынии Дан призвал РФ изменить тактику ударов ради безопасности соседей

Президент Румынии Никушор Дан в интервью BBC заявил, что Россия должна скорректировать тактику нанесения ударов по территории Украины, чтобы минимизировать риск ущерба для других государств, включая Румынию.

По его словам, инциденты с беспилотниками становятся все более угрожающими для его страны.

«Это становится угрозой для граждан Румынии. Поэтому, когда русские наносят удары по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», — подчеркнул румынский лидер.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, упал беспилотник. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы украинских средств противовоздушной обороны.