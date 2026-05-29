22:49, 29 мая 2026

Президент Румынии объяснил залет дрона на территорию страны

Дан: Упавший в Галаце БПЛА летел с территории Украины и изменил траекторию из-за ПВО
Марина Совина (ночной редактор)
Никушор Дан. Фото: Globallookpress.com

Упавший в Галаце беспилотник летел с территории Украины и изменил траекторию из-за ПВО. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, передает РИА Новости.

Он отметил, что группа из 43 аппаратов летела через территорию Украины с востока на запад, часть из них была поражена на украинской территории. Вероятно, один из дронов был сбит над городом Рени, изменил траекторию и полетел в сторону Галаца, добавил политик.

Он также ответил на вопрос о том, была ли траектория изменена случайным образом или целенаправленно. Дан указал, что дрон был поражен кинетически.

Ранее Дан заявил, что операция по перехвату беспилотного летательного аппарата в румынском Галаце оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

