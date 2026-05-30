Стало известно о ликвидации итальянского наемника в зоне СВО

Рожин сообщил о ликвидации итальянского наемника в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован итальянский наемник Алекс Пинески, воевавший за Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

По словам Рожина, Пинески родом из итальянского города Специя. На Украину мужчина прибыл в начале 2026 года, заключив контракт с 8-м полком спецопераций ССО. «Уничтожен вместе с сослуживцами FPV-дронами на Лиманском направлении 23 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо рассказала, что из сотен пропавших без вести на Украине иностранных наемников живым удалось обнаружить только одного.