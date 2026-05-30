Пограничники на Украине начали искать возможных беглецов в цистернах

Пограничники и военные на Украине начали искать возможных беглецов в цистернах

Пограничники и военные на границе Одесской области и Молдавии проверяют цистерны на предмет скрывающихся в них беглецов с Украины, пишет издание «Страна.ua».

«На погранпункте "Паланка" полиция и военные проверяют цистерны на предмет наличия в них беглецов», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что на Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Утверждалось, что украинцев высаживают в 10-30 километрах от границы, а поход через границу длится от трех до шести дней.