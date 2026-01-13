Украинцы начали бежать в Белоруссию

На Украине рассказали о бегстве мужчин в Белоруссию от мобилизации

На Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Об этом сообщило издание «Следствие.инфо» по результатам собственного расследования.

Утверждается, что украинцев высаживают в 10-30 километрах от границы, а поход через границу длится от трех до шести дней. При этом, по данным издания, в соседней республике мужчин встречают сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии и расспрашивают о военной технике, а также об объектах и прилетах на территории Украины.

«Сколько там ездил — ни разу не поймали», — рассказал журналистам перевозчик по имени Евгений, переправляющий украинцев через границу.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии решили укрепить границу с Украиной. Так, в течение 2026 года планируется обустроить между странами еще пять пограничных застав.