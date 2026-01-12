Реклама

Белоруссия решила укрепить границу с Украиной

Глава ГПК Молостов: Белоруссия построит пять застав на границе с Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия построит еще пять комплексов застав на границе с Украиной в 2026 году. Такие планы озвучил глава Государственного пограничного комитета (ГПК) страны Константин Молостов.

«В ходе доклада Константин Молостов назвал приоритетные задачи органов пограничной службы в 2026 году. Среди них продолжение наращивания системы расположения сил и средств органов пограничной службы, в рамках которого планируется построить еще пять комплексов пограничных застав на украинском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого на белорусской границе уже были размещены пять застав, возведенных в рамках государственной инвестиционной программы. Как уточнили в ГПК, Минск продолжает наращивать инженерные сооружения и заграждения, а также средства охраны границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сценарий Венесуэлы, где в начале января произошел захват президента Николаса Мадуро, в республике нереален. Он напомнил, что Совет безопасности Белоруссии распределил роли на случай, «если не будет президента».

