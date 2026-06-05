Из-за обстрела ВСУ в российском регионе погиб один человек

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня атаковали Курскую область. В результате погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом», — говорится в сообщении. Жертвой атаки стал 68-летний местный житель.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, и подчеркнул, что подобным действиям ВСУ «никогда не будет оправдания».

Ранее Минобороны сообщило, что за 12 часов над регионами России было уничтожено 19 украинских беспилотников.