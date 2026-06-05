ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:51, 4 июня 2026Россия

Из-за обстрела ВСУ в российском регионе погиб один человек

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, погиб один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня атаковали Курскую область. В результате погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом», — говорится в сообщении. Жертвой атаки стал 68-летний местный житель.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, и подчеркнул, что подобным действиям ВСУ «никогда не будет оправдания».

Ранее Минобороны сообщило, что за 12 часов над регионами России было уничтожено 19 украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Открою вам большую-большую военную государственную тайну». Путин рассказал об особенностях удара «Орешником» по Украине

    Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

    Россиянин поставил на победу Соболенко и проиграл семь миллионов рублей

    Трамп раскрыл ожидания от урегулирования на Украине

    На Западе удивились заключительной фразе из письма Зеленского Путину

    Трамп назвал условие поражения Украины за два дня

    Трамп отреагировал на предложение Зеленского о встрече с Путиным

    В Подмосковье мужчина в огороде нашел мину времен Великой Отечественной войны

    Путин порассуждал о перевернувшемся в гробу деде Зеленского

    В Кремле заявили о продолжении ударов по ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok