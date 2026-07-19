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16:42, 19 июля 2026Спорт

Овечкин одной фразой описал Месси

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин назвал Месси гением футбола
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что больше всех на чемпионате мира по футболу 2026 года его впечатлил форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист назвал Месси гением футбола. При этом он подчеркнул, что ему жаль нападающего сборной Аргентины Криштиану Роналду, который вылетел с мундиаля, однако назвал это жизнью.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу. Он посчитал, что решение должен принимать сам футболист.

Финал чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. На текущем турнире Месси забил восемь голов.

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