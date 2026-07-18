Тренер сборной Аргентины высказался о возможном участии Месси в следующем ЧМ

Скалони: Понятия не имею, сможет ли сыграть Месси на следующем чемпионате мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не удивится, если капитан национальной команды Лионель Месси выступит еще на одном чемпионате мира по футболу. Его слова приводит Ole.

«Я не знаю. Понятия не имею. Вы должны спросить его. Это вопрос не для меня. Месси — это живая история, легенда. Горжусь тем, что говорю об этом. Он смог выйти в финал в 39 лет — невероятно! Вот почему я говорю о необходимости ценить то, что делает Лео», — сказал Скалони.

Финал чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля. На текущем турнире Месси забил восемь голов и возглавляет гонку бомбардиров.

Первенство в США, Канаде и Мексике стало шестым чемпионатом мира для Месси. В 2022 году аргентинцы выиграли турнир, тогда Месси забил семь мячей.