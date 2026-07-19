Адмирал Тибо Одо де Поссес: Авианосцы Франции вели разведку и сбор данных для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон просил авианосную группу страны вести разведку ситуации на Украине. Об этом газете Journal du Dimanche заявил адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий формированием.

В публикации говорится, что по словам адмирала, авианосец "Шарль де Голль" находился на Ближнем Востоке для защиты военных соотечественников в регионе. Уточняется, что миссия этим не ограничивалась.

Тибо Одо де Поссес заявил, что Макрон попросил их продолжать задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины. Речь также шла и об операциях в Израиля в Ливане.

Ранее сообщалось, что заключенная во время встречи «коалиции желающих» сделка с Украиной стала пиар-ходом для президента Франции Эммануэля Макрона.