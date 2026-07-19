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17:15, 19 июля 2026Мир

Авианосцы Франции вели разведку и сбор данных для Украины

Адмирал Тибо Одо де Поссес: Авианосцы Франции вели разведку и сбор данных для Украины
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон просил авианосную группу страны вести разведку ситуации на Украине. Об этом газете Journal du Dimanche заявил адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий формированием.

В публикации говорится, что по словам адмирала, авианосец "Шарль де Голль" находился на Ближнем Востоке для защиты военных соотечественников в регионе. Уточняется, что миссия этим не ограничивалась.

Тибо Одо де Поссес заявил, что Макрон попросил их продолжать задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины. Речь также шла и об операциях в Израиля в Ливане.

Ранее сообщалось, что заключенная во время встречи «коалиции желающих» сделка с Украиной стала пиар-ходом для президента Франции Эммануэля Макрона.

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