Стало известно о пиар-ходе Макрона на фоне сделки Франции и Украины

AT: Сделка Франции и Украины стала пиар-ходом для Макрона

Заключенная во время встречи «коалиции желающих» сделка с Украиной стала пиар-ходом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Asia Times.

Издание подчеркивает, что он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа, что и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом. В статье указано, что в предложении самого главы Белого дома хватает изъянов, и, пожалуй, главный из них — расчет его администрации на оплату НАТО лицензии Lockheed на производство перехватчиков для Patriot.

«Но едва ли альянс на это раскошелится — как едва ли поддержит и французское соглашение», — пишет автор.

Решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.