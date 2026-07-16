Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о пиар-ходе Макрона на фоне сделки Франции и Украины

AT: Сделка Франции и Украины стала пиар-ходом для Макрона
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: MOHAMMED BADRA / Pool / Reuters

Заключенная во время встречи «коалиции желающих» сделка с Украиной стала пиар-ходом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Asia Times.

Издание подчеркивает, что он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа, что и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом. В статье указано, что в предложении самого главы Белого дома хватает изъянов, и, пожалуй, главный из них — расчет его администрации на оплату НАТО лицензии Lockheed на производство перехватчиков для Patriot.

«Но едва ли альянс на это раскошелится — как едва ли поддержит и французское соглашение», — пишет автор.

Решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Россиянка ножом угрожала полуторагодовалому сыну
    Трампа уличили в этической катастрофе из-за акций
    18-летний украинец попался на диверсиях в Польше и поплатился
    Катя IOWA упала и повредила руку на сцене
    Откровенно одетую жену Канье Уэста сравнили с манекеном
    Ивлеева избавилась от дома и потерпела многомиллионные убытки
    В Раде увидели еще одно препятствие для назначения нового министра обороны Украины
    Уехавший из России комик словами «поезд уже ушел» оценил возможность возвращения
    Мужчинам назвали неочевидную причину эректильной дисфункции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok