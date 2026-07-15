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15:51, 15 июля 2026Мир

На Западе рассказали о катастрофе для Макрона и Фон дер Ляйен

Филиппо: Выход Болгарии из «коалиции желающих» стал катастрофой для Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евроукраинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз — заявление премьер-министра Болгарии о выходе его страны из "коалиции желающих"… Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!» — написал политик.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что София не будет участвовать в коалиции, подчеркнув, что решение конфликта на Украине заключается не в военных средствах, а в дипломатии. Участники «коалиции желающих» накануне собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева.

Ранее Филиппо раскритиковал участие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время парада в честь Дня взятия Бастилии. «Украинские солдаты на Елисейских полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!» — поделился он своим мнением в социальной сети X.

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