Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 14 июля 2026Мир

Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции

Филиппо раскритиковал участие бойцов ВСУ в параде в Париже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал участие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время парада в честь дня взятия Бастилии. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Украинские солдаты на Елисейских полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!» — написал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева. Французский лидер также подчеркнул, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки Москве могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной
    Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил
    Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции
    Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море
    Страна НАТО добилась снижения инфляции
    Вучич назвал условие вступления Сербии в НАТО
    Россиянин зарезал мать понравившейся девушки после ухаживаний
    В России высказались о ходе 40-дневной операции СБУ
    Назван оптимальный период для поиска дешевого жилья в аренду
    Появились подробности удара ВСУ по Подмосковью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok