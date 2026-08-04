Приговор онкобольной блогерше Лерчек потребовали ужесточить

Гособвинение обжаловало условный приговор онкобольной блогерше Лерчек

Гособвинение обжаловало решение суда по делу блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

По его данным, прокуратура намерена добиваться ужесточения наказания, не согласившись с условным сроком, штрафом и запретом администрировать сайты, которые были назначены блогерше. Апелляционное представление на приговор поданы в апелляционную инстанцию Москвы.

Лерчек судили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. 31 июля суд назначил ей пять лет условно, а также 765 миллионов рублей штрафа и запретил ей продвигать свой бренд в сети Интернет в течение трех лет. Блогерша также решила обжаловать приговор.

Чекалина лечится от рака желудка четвертой стадии.