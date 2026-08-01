Блогерша Лерчек решила обжаловать решение суда об условном сроке

Блогерша Валерия Чекалина решила обжаловать решение суда о пятилетнем условном сроке

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) решила обжаловать решение суда, согласно которому ее приговорили к пяти годам условного срока. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

Он также добавил, что Чекалиной придется выплатить штраф в 765 миллионов рублей, назначенный ей в качестве дополнительного наказания. В противном случае судебные приставы имеют право взыскать сумму принудительно.

Лерчек судили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. По данным правоохранителей, в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го блогерша вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным, их партнером, а также другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела на счета в ОАЭ крупную сумму денег.