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14:05, 1 августа 2026 (обновлено: 14:14, 1 августа 2026)Силовые структуры

Блогерша Лерчек решила обжаловать решение суда об условном сроке

Блогерша Валерия Чекалина решила обжаловать решение суда о пятилетнем условном сроке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) решила обжаловать решение суда, согласно которому ее приговорили к пяти годам условного срока. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

Он также добавил, что Чекалиной придется выплатить штраф в 765 миллионов рублей, назначенный ей в качестве дополнительного наказания. В противном случае судебные приставы имеют право взыскать сумму принудительно.

Лерчек судили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. По данным правоохранителей, в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го блогерша вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным, их партнером, а также другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела на счета в ОАЭ крупную сумму денег.

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