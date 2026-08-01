Онколог предупредил о научно доказанной связи алкоголя и пяти видов рака

Онколог Колосовский: Научно доказано, что алкоголь повышает риск рака поджелудочной железы

Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака, заявил хирург, онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский. О том, какие виды онкологических заболеваний может спровоцировать спиртное, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что алкоголь может увеличивать риск колоректального рака. По словам Колосовского, это происходит из-за того, что того, что спиртное провоцирует воспаление и изменения микрофлоры кишечника.

«Мировые исследования также подтверждают гипотезу о связи алкоголя с раком поджелудочной железы. Один из возможных механизмов — преждевременная активация пищеварительных ферментов внутри органа. В результате поджелудочная железа начинает как бы переваривать саму себя. Также алкоголь влияет на метаболизм жиров и углеводов, что приводит к нарушениям работы железы, развитию панкреатита», — объяснил Колосовский.

Кроме того, по словам онколога, научно доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком пищевода. Он рассказал, что при избыточном потреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять большое количество слизи, а затем подвергаются атрофии, что способствует перерождению здоровой ткани. Похожим образом алкоголь провоцирует возникновение рака ротовой полости и рака глотки, добавил доктор.

Колосовский также отметил, что продукт распада алкоголя — ацетальдегид — повреждает ДНК и тем самым вызывает хромосомные перестройки. Именно они и являются одной из основных причин онкологических болезней, объяснил доктор.

Ранее онколог Иржи Кубеш рассказал, что люди могут месяцами игнорировать «тихие» симптомы рака, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Одним из них врач назвал постоянную усталость.