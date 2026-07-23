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13:30, 23 июля 2026 (обновлено: 13:57, 23 июля 2026)Забота о себе

Онколог назвал несколько «тихих» симптомов рака

Онколог Кубеш: Усталость и необъяснимая потеря веса могут быть симптомами рака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PlNA / Shutterstock / Fotodom

Люди могут месяцами игнорировать «тихие» симптомы рака, прежде чем обратиться за медицинской помощью, предупредил онколог Иржи Кубеш. Несколько неочевидных признаков развивающегося онкологического заболевания он назвал в беседе с Mirror.

Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия. «Усталость, связанную с раком, часто описывают как непреодолимое переутомление, которое не проходит даже после сна. Существует множество возможных объяснений усталости, включая анемию, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную утомляемость стоит обсудить с терапевтом», — подчеркнул Кубеш.

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Также, по словам онколога, должен насторожить непроходящий и постепенно усиливающийся кашель, особенно если он сопровождается одышкой, болью в груди или кашлем с кровью. Кроме того, признаком рака может быть необъяснимая потеря веса без изменения режима питания или спортивных нагрузок. «Важно не беспокоиться из-за каждого кашля или недомогания, а обращать внимание на симптомы, которые сохраняются, возвращаются или просто не кажутся вам нормальными. Во многих случаях они имеют безобидное объяснение, но если развивается что-то серьезное, своевременное обследование дает наилучшие шансы на успешную диагностику и лечение», — заключил Кубеш.

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