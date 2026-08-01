Депутат Верховной рады Разумков: Скоро украинская экономика просто сдохнет

Украинскую экономику ждут на самые лучшие времена. Как сообщает ТАСС, таким мнением поделился депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, предрекший этому сегменту «подыхание».

Заявление прозвучало на фоне внесения в палату проекта закона «О введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств». Документ предусматривает легализацию доходов от разовых и сезонных подработок, предоставления бытовых услуг и других видов деятельности. По задумке авторов, это позволит облагать их налогом.

«Следующий законопроект, который стоило бы этой же группе авторов зарегистрировать, — может быть, наверное, налог на воздух, налог на солнечные лучи, налог на лунный свет, ну и еще на дожди, — заявил Разумков. — Они сейчас доиграются [до того], что скоро украинская экономика просто сдохнет.»

По мнению парламентария, руководство Украины хочет, «чтобы корова давала больше молока и меньше ела». Такой подход, по словам Разумкова приведет к тому, что «скоро это все накроется медным тазом».

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина стремительно теряет возможность влиять на на исход противостояния с Россией. По его мнению, с наступлением осени и зимы страну вновь ждут массированные отключения электроэнергии, что неизбежно подорвет моральный дух населения и нанесет серьезный урон экономике.