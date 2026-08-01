Тайский суд отказался выпустить под залог подозреваемых в расправе над россиянами

Thairath: В Таиланде не отпустили под залог подозреваемых в убийстве россиян

В Таиланде суд отказался выпустить под залог местных жителей, которых подозревают в расправе над братом и сестрой Назимовыми из России. Об этом сообщается в газете Thairath.

По информации источника, Паттайский провинциальный суд отклонил ходатайства 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина, которых ранее поместили под стражу, об освобождении под залог. Причиной отказа стала особая тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также угроза того, что фигуранты уголовного дела могут скрыться от правосудия. После соответствующего заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор.

На данный момент в стране задержаны четверо фигурантов дела об убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова, а также тайской семьи из трех человек. Преступники признались, что расправились с молодыми людьми, когда решили украсть их мотоцикл. Связь с россиянами прервалась рано утром 26 июля, когда те выехали из дома.