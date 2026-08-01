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17:13, 1 августа 2026 (обновлено: 17:21, 1 августа 2026)Путешествия

Тело туриста из Воронежа нашли в горах Северной Осетии

Спасатели обнаружили тело 43-летнего туриста в районе скалы «Бараньи лбы»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: МЧС Северной Осетии / MAX

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное главное управление (ГУ) МЧС России.

По данным ведомства, специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего 43-летнего мужчины в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника.

27 июля, уточнили в региональном ГУ МЧС, участник незарегистрированной туристической группы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Когда остальные участники спустились к водопадам, туриста они не обнаружили. За помощью группа обратилась в МЧС России. Всего в поисках участвовали более 20 спасателей.

До этого турист из Ростовской области отправился купаться в шторм в Сочи и не вернулся на берег. Трагедия произошла у пляжа 72-й километр 28 июля.

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