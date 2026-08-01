ФНС заблокировала счета трех компаний популярного в России белорусского блогера

ФНС заблокировала счета трех компаний, соучредителем которых является Влад Бумага

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета трех компаний, соучредителем которых является популярный в России белорусский блогер Влад Бумага, известный как Влад А4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные данные.

Уточняется, что речь идет об «А4 Кидс Кузьминки», «А4 Магазин», «Дпицца северо-восток». У двух из них в настоящее время есть долги по налогам суммарно в размере 3,4 миллиона рублей.

О долгах Влада Бумаги стало известно в июне. Также сообщалось, что все три компании блогера понесли многомиллионные убытки — их общая сумма составляет 68 миллионов рублей.

