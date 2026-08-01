Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:53, 1 августа 2026 (обновлено: 18:20, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

ФНС заблокировала счета трех компаний популярного в России белорусского блогера

ФНС заблокировала счета трех компаний, соучредителем которых является Влад Бумага
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета трех компаний, соучредителем которых является популярный в России белорусский блогер Влад Бумага, известный как Влад А4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные данные.

Уточняется, что речь идет об «А4 Кидс Кузьминки», «А4 Магазин», «Дпицца северо-восток». У двух из них в настоящее время есть долги по налогам суммарно в размере 3,4 миллиона рублей.

О долгах Влада Бумаги стало известно в июне. Также сообщалось, что все три компании блогера понесли многомиллионные убытки — их общая сумма составляет 68 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве
    Легендарный альпинист погиб при сходе лавины в Пакистане
    Глава аэрокосмической компании пополнил базу «Миротворца»
    ФНС заблокировала счета трех компаний популярного в России белорусского блогера
    Украинский экспорт остановили из-за ударов ВС России по портам
    20 богатейших россиян обеднели на пять миллиардов долларов
    Савичева решила взять паузу от соцсетей из-за травли
    Психотерапевты указали на связь корпоративов с депрессией
    Россиянка проткнула ножницами ягодицу вернувшего ей сумку юноши
    Водителей в Москве предупредили о перекрытии Садового кольца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok