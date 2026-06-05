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18:12, 5 июня 2026Интернет и СМИ

У популярного российского блогера нашли миллионные долги перед налоговой

«Звездач»: Компании блогера Влада А4 задолжали налоговой более трех миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

У компаний популярного российского блогера Влада Бумаги, известного как Влад А4, нашли долги на сумму более трех миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Звездач» в Telegram.

Уточняется, что речь идет, в частности, о фирме блогера «Кидссити», которая занимается организацией отдыха и развлечений. Так, она задолжала ФНС около миллиона рублей. Кроме того, налоговые долги обнаружили у компаний «А4 Кидс Кузьминки» и «А4 Магазин» — миллион рублей и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Как отметил «Звездач», все три компании блогера понесли многомиллионные убытки — их общая сумма составляет 68 миллионов рублей. Добавляется, что на компанию «А4 Магазин» поданы три судебных иска от поставщиков на 618 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что долг перед налоговой нашли у блогерши Оксаны Самойловой. Размер ее задолженности превысил 107 тысяч рублей.

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