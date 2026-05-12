У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

13:27, 12 мая 2026Интернет и СМИ

«Звездач»: Долг блогерши Самойловой перед налоговой превысил 107 тысяч рублей
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

У блогерши Оксаны Самойловой нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сумма которого превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Звездач» в Telegram.

Как стало известно изданию, блогерша не внесла обязательный взнос как индивидуальный предприниматель (ИП). Уточняется, что сумма задолженности Самойловой достигла 107 тысяч 54 рубля.

Ранее сообщалось, что у телеведущей Елены Летучей нашли крупный долг перед налоговой. Его сумма составила 1,1 миллиона рублей.

До этого стало известно, что актер и комик Александр Ревва погасил долг перед ФНС по своему ИП. Отмечалось, что он внес более 1,2 миллиона рублей. Перед этим сообщалось, что Ревва владеет роскошной недвижимостью в нескольких странах общей стоимостью в сотни миллионов рулей.

