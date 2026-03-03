Ревва погасил налоговый долг в размере более миллиона рублей

Шоумен Ревва погасил налоговый долг в размере более одного миллиона рублей

Популярный российский комик и актер Александр Ревва погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что комик внес более 1,2 миллиона рублей. Такой долг у Реввы накопился по ИП.

О том, что Ревва оказался должен налоговой службе, «Звездач» сообщил 2 марта. «На данный момент сумма долга — 1 миллион 126 тысяч 934 рубля», — говорилось в публикации.

Ранее стало известно, что Ревва владеет роскошной недвижимостью в России, ОАЭ и на Кипре общей стоимостью сотни миллионов рублей. Уточнялось, что площадь одной из квартир комика составляет 107 квадратных метров, а ее рыночная стоимость — более 50 миллионов рублей.

Перед этим Ревва рассказал о тоске по телеведущему Ивану Урганту. Он добавил, что поддерживает с Ургантом приятельские отношения.