Названо число жертв израильских атак в Ливане

Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло 3412 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

«Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с марта в результате агрессии (Израиля) против ливанской территории погибли 3412 человек», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Между тем, всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.