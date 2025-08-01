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20:20, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Ревва заявил о тоске по Урганту

Комик Ревва заявил, что тоскует по общению с Ургантом и шоу «Вечерний Ургант»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва заявил, что тоскует по общению с телеведущим Иваном Ургантом. Об этом он рассказал журналисту Карену Адамяну, видео доступно во «ВКонтакте».

«Мне не хватает "Вечернего Урганта". Очень не хватает. Мне не хватает общения в кадре с этим ведущим (Иваном Ургантом — прим. «Ленты.ру»)», — признался Ревва.

Артист добавил, что уважает Урганта и поддерживает с ним приятельские отношения. Ревва также назвал его одним из величайших артистов.

Ранее журналистка Ксения Собчак призналась в любви Урганту. Она также заявила, что ей нравится все, что делает телеведущий.

Перед этим отец Урганта актер Андрей Ургант признался, что в последнее время опасается публично говорить о сыне. Такое заявление он сделал, говоря о предстоящем дне рождения сына.

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