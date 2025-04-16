Отец Урганта признался в страхе публично говорить о сыне

Отец телеведущего Ивана Урганта заявил, что боится публично говорить о сыне

Отец телеведущего Ивана Урганта актер Андрей Ургант сообщил, что собирается сделать сюрприз сыну, которому 16 апреля исполняется 47 лет. В разговоре с изданием «Абзац» он также признался в страхе публично говорить о шоумене.

«Я не готов ни с кем обсуждать Ивана. Конечно, я его поздравлю, но мне хочется сделать ему сюрприз. Поэтому я не собираюсь раскрывать наши планы», — отметил актер, говоря о дне рождения сына.

Отец Урганта добавил, что в последнее время боится публично говорить о телеведущем.

Ранее стало известно, что Минюст проверит основания для признания Урганта иноагентом. С просьбой проверить телеведущего в ведомство обратился депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков.

Перед этим в СМИ распространилась информация о том, что Ургант зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель. Телеведущий опроверг эту новость и заверил, что не собирается покидать Россию.

Шоу «Вечерний Ургант», ведущим которого был Ургант, перестало выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года после начала спецоперации. В марте того же года стало известно об отъезде шоумена из страны. Источник, близкий к Урганту, сообщил, что он отправился в Израиль с семьей. Позднее телеведущий вернулся в Россию.