Стало известно об отъезде Ивана Урганта из России

Baza сообщила, что телеведущий Иван Ургант покинул Россию

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант покинул Россию. Об отъезде телеведущего из страны стало известно изданию Baza.

По данным издания, Ургант покинул Россию вместе с семьей несколько дней назад. Предположительно, сейчас телеведущий находится в Израиле.

Источник, близкий к Урганту, сообщил, что телеведущий отправился с родственниками в Израиль, чтобы отдохнуть. «Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы», — уточнил собеседник.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Вместо развлекательных шоу «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и других начали показывать передачи, посвященные актуальной повестке. На фоне этого в сети распространилась информация о том, что программу «Вечерний Ургант» якобы планируется закрыть. Позднее эти данные опровергла пресс-служба Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале проведения специальной операции по защите Донбасса.