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Стало известно об отъезде Ивана Урганта из России

Baza сообщила, что телеведущий Иван Ургант покинул Россию
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант покинул Россию. Об отъезде телеведущего из страны стало известно изданию Baza.

По данным издания, Ургант покинул Россию вместе с семьей несколько дней назад. Предположительно, сейчас телеведущий находится в Израиле.

Источник, близкий к Урганту, сообщил, что телеведущий отправился с родственниками в Израиль, чтобы отдохнуть. «Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы», — уточнил собеседник.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Вместо развлекательных шоу «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и других начали показывать передачи, посвященные актуальной повестке. На фоне этого в сети распространилась информация о том, что программу «Вечерний Ургант» якобы планируется закрыть. Позднее эти данные опровергла пресс-служба Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале проведения специальной операции по защите Донбасса.

Евгения Наумова
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