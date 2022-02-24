Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Обращение вышло в эфире федерального телевидения около 06:00 24 февраля.

Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент.

Цель операции

В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.

Также президент отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине: в качестве примера он напомнил о заявлениях украинских властей насчет возможности возвращения ядерного оружия и вновь указал на продвижение сил НАТО к российским границам.

Президент России призвал украинских солдат сложить оружие

Путин заверил, что все военнослужащие украинской армии, выполнившие данное требование, смогут покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. При этом президент не уточнил, в каких пределах будут вестись боевые действия.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения. «Надеюсь, я буду услышан», — подчеркнул Путин.

Что происходит на Украине

После 06:00 по московскому времени в социальных сетях начали массово появляться сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Мариуполе и других украинских городах. Неназванный представитель МВД Украины утверждает, что в Киеве и Харькове подверглись ракетным ударам военные командные пункты, а мэр Борисполя сообщил, что взрывы, раздавшиеся в районе одноименного киевского аэропорта, были ударами систем противовоздушной обороны по неопознанным беспилотным летательным аппаратам. Из самого аэропорта эвакуируют пассажиров и персонал, все рейсы отменены.

Многие сообщения пока не подтверждены.

Что говорят на Западе

Президент США Джо Байден заявил, что мир «призовет Россию к ответу», и анонсировал свое обращение к американцам в связи с происходящим. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригрозил, что в случае войны на Украине последствия для России будут значительными. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что данные события нельзя называть войной, так как это специальная военная операция, и отметил, что ответственность за происходящее лежит на киевских властях.