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22:04, 3 августа 2026 (обновлено: 22:23, 3 августа 2026)Спорт

19-летний российский хоккеист умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания в Уфе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По информации источника, молодой спортсмен потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позже он умер. Точная причина смерти на данный момент не называется.

Ханов выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год, а последние два сезона провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, играя за «Самару» и рыбинский «Полет». В сезоне 2022/2023 он стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева-2007» в первенстве России по региону Поволжье.

31 июля хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Отмечалось, что в последние годы хоккеист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

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