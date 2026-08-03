19-летний российский хоккеист умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер во время свидания в Уфе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По информации источника, молодой спортсмен потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позже он умер. Точная причина смерти на данный момент не называется.

Ханов выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год, а последние два сезона провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, играя за «Самару» и рыбинский «Полет». В сезоне 2022/2023 он стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева-2007» в первенстве России по региону Поволжье.

31 июля хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Отмечалось, что в последние годы хоккеист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.