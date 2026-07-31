Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского «Амура».

В клубе рассказали, что в последние годы воспитанник хабаровской школы хоккея боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, и выразили соболезнования семье хоккеиста. В «Амуре» подчеркнули, что Мурыгин пользовался уважением среди партнеров, соперников и болельщиков. У Алексея остались супруга Ксения и три дочери — Мелитина, Варвара и Анисия.

Алексей Мурыгин установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по самой продолжительной сухой серии для вратарей: 302 минуты 11 секунд без пропущенных шайб на протяжении 13 матчей. Это достижение он продемонстрировал в сезоне-2015/2016, выступая за ярославский «Локомотив». Позже рекорд был превзойден Тимуром Биляловым из «Ак Барса» в сезоне-2019/2020.

Помимо «Амура» и «Локомотива», Мурыгин играл за магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». В последнее время он работал тренером вратарей в МХК «Атлант».