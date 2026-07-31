Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:49, 31 июля 2026 (обновлено: 17:54, 31 июля 2026)Спорт

Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского «Амура».

В клубе рассказали, что в последние годы воспитанник хабаровской школы хоккея боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, и выразили соболезнования семье хоккеиста. В «Амуре» подчеркнули, что Мурыгин пользовался уважением среди партнеров, соперников и болельщиков. У Алексея остались супруга Ксения и три дочери — Мелитина, Варвара и Анисия.

Алексей Мурыгин установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по самой продолжительной сухой серии для вратарей: 302 минуты 11 секунд без пропущенных шайб на протяжении 13 матчей. Это достижение он продемонстрировал в сезоне-2015/2016, выступая за ярославский «Локомотив». Позже рекорд был превзойден Тимуром Биляловым из «Ак Барса» в сезоне-2019/2020.

Помимо «Амура» и «Локомотива», Мурыгин играл за магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». В последнее время он работал тренером вратарей в МХК «Атлант».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды
    Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него и установил неофициальный рекорд
    Стало известно о многомиллионном убытке звезды КВН
    Названа самая продаваемая полноприводная машина в России
    Отдыхающие на пляже в Европе нашли выброшенными на берег 63,9 миллиона рублей
    В Евросоюзе предупредили о природных пожарах во всей Европе
    Водителей в Москве предупредили о перекрытии Садового кольца
    Раскрыто последнее слово больной раком блогерши Лерчек в суде
    Публикацию Дурова в ответ на внесение его в список террористов и экстремистов объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok