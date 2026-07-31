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18:44, 31 июля 2026 (обновлено: 18:48, 31 июля 2026)Экономика

В России определили максимальную скорость роботов-доставщиков

РИАН: Роботы-доставщики смогут ездить со скоростью до 25 километров в час
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В рамках экспериментального правового режима роботы-доставщики в России смогут ездить со скоростью до 25 километров в час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Режим будут тестировать в 35 российских регионах на протяжении трех лет. Роботы смогут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. При движении по тротуарам и пешеходным зонам будет разрешена скорость до 10 километров в час, по проезжей части — до 6 километров в час, а по велодорожкам и обочинам — до 25 километров в час.

При совмещенном движении робота с пешеходами и пользователями средств индивидуальной мобильности приоритет отдается человеку.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что через три-четыре года дроны, доставляющие россиянам еду, станут нормой.

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