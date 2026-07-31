Украинскому футболисту «Челси» сократили срок дисквалификации

Украинскому футболисту «Челси» Мудрику сократили срок дисквалификации за допинг

Футбольная ассоциация Англии (FA) 30 июля 2026 года объявила о завершении дисциплинарного антидопингового разбирательства против украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщается на сайте организации.

Апелляция была урегулирована с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что срок дисквалификации сокращен до фактически отбытого, футболист получил право немедленно вернуться к играм.

17 декабря 2024 года стало известно, что после внеплановой проверки в крови полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества. С того момента он был временно отстранен от матчей, а Футбольная ассоциация Англии вела расследование.

Позднее Мудрик прошел тест на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность. Игрок утверждал, что никогда сознательно не принимал запрещенные вещества.