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05:41, 17 декабря 2024Спорт

Самого дорогого футболиста Украины поймали на допинге

Украинского футболиста Украины Михаила Мудрика поймали на допинге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Glaser / Reuters

Самого дорогого футболиста Украины Михаила Мудрика поймали на допинге. Об этом сообщает в Telegram-канале Mash.

В крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Отмечается, что спортсмену грозит дисквалификация как минимум до конца чемпионата. В этом сезоне Мудрик сыграл всего семь матчей в английской премьер-лиге.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В ноябре 2023 года фанаты затравили Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Поклонники обратили внимание на то, что в аккаунтах игрока и модели с разницей в несколько часов появились похожие фотографии.

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