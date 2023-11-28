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18:59, 28 ноября 2023Спорт

Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

Фанаты затравили украинского футболиста Мудрика за связь с русской моделью
Михаил Мудрик (слева)

Михаил Мудрик (слева). Фото: Maurizio Borsari / Globallookpress.com

Фанаты затравили полузащитника «Челси» и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Болельщики оставили негативные комментарии в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) хавбека.

Поклонники обратили внимание на то, что в аккаунтах игрока и модели с разницей в несколько часов появились похожие фотографии. Это вызвало гнев фанатов, которые оставили к посту множество негативных комментариев. Мудрик позже удалил публикации и убрал возможность их комментирования.

В июне Мудрик отказался общаться с подписчиками на русском языке. В комментариях подписчик с ником immuratov на русском задал вопрос: «Когда наконец забьешь?» «На украинском», — написал ему в ответ Мудрик.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе этого года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил два мяча в 11 матчах в чемпионате Англии.

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      Алексей Гусев
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