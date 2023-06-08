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12:08, 8 июня 2023Спорт

Украинский футболист отказался общаться с подписчиками на русском языке

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик отказался общаться с подписчиками на русском языке

Фото: Molly Darlington / Reuters

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик отказался общаться с подписчиками на русском языке в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Игрок опубликовал фотографию, сделанную во время одного из матчей английского клуба. В комментариях подписчик с ником immuratov на русском задал вопрос: «Когда наконец забьешь?» «На украинском», — написал ему в ответ Мудрик.

Ранее Мудрика раскритиковали за видео из спортзала, которое он опубликовал в Instagram. Полузащитник выложил в соцсеть ролик, на котором запечатлен пожилой мужчина, у которого в процессе тренировки спустились штаны. Мудрик замазал эту часть изображения и сопроводил пост знаком вопроса. Подписчики осудили футболиста за унижение человека.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Он провел за команду 17 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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