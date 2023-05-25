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13:30, 25 мая 2023Спорт

Украинского футболиста «Челси» Мудрика раскритиковали за видео в соцсетях

Украинского игрока «Челси» Мудрика осудили за унижение человека на видео из спортзала

Фото: Alex Davidson / Getty Images

Украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за видео из спортзала, которое он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Полузащитник выложил в социальную сеть ролик, на котором запечатлен пожилой мужчина, выполняющий упражнения на тренажере. В процессе занятия у мужчины спустились штаны. Мудрик замазал эту часть изображения и сопроводил ролик знаком вопроса.

В социальных сетях Мудрика осудили за унижение человека. Популярный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что игрок таким образом привлекал внимание. «Да что, ***, с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь в Английской премьер-лиге (АПЛ) за "Челси"! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — удивился он.

Ранее Мудрика обвиняли в расизме за видео, на котором он исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, в котором 16 раз упоминается слово «нигер». Представитель игрока заявил, что спортсмен глубоко сожалеет о произошедшем.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

Андрей Стрельцов
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