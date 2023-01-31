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12:32, 31 января 2023Спорт

Украинского футболиста «Челси» Мудрика обвинили в расизме

Украинского игрока «Челси» Мудрика раскритиковали за использование расистских выражений

Фото: Phil Noble / Reuters

Украинского новичка «Челси» Михаила Мудрика обвинили в расизме. Об этом сообщает The Sun.

В июле 2022 года Мудрик выложил в TikTok видео, где исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, в котором 16 раз упоминается слово «нигер». Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, осудила игрока за использование расистских выражений.

После этого представитель Мудрика заявил, что игрок глубоко сожалеет о произошедшем. «Хотя он лишь хотел исполнить песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено», — отметил он.

О переходе Мудрика в «Челси» стало известно 15 января. Его контракт рассчитан на 7,5 года. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Челси» может выплатить в качестве бонусов.

22-летний Мудрик — уроженец Краснограда (Харьковская область). В нынешнем сезоне он провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.

Дарья Коршунова
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