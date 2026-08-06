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01:43, 6 августа 2026 (обновлено: 01:45, 6 августа 2026)Мир

Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию

Внук де Голля Пьер: Все больше европейцев хотят переехать в Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Пьер де Голль

Пьер де Голль. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости заявил, что в Европе растет число людей, желающих перебраться в Россию.

По его словам, они чувствуют себя чужими в собственных странах, где утрачены такие моральные ориентиры, как семья, духовность, вера и стремление к идеалам, в том числе в воспитании детей.

«Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россию… Они больше не находят себе места в своей стране, которую покинули моральные ценности», — отметил де Голль.

Он также обратил внимание на проблему педофилии во Франции, назвав ее настоящим бичом. По его данным, в 2025 году во Франции более 160 тысяч детей стали жертвами избиений, изнасилований и преследований, и подобные инциденты происходят каждую неделю. Де Голль выразил сожаление, что администрация в Европе покрывает эти преступления, и призвал французский и европейский народ объединиться против технократии, которая, по его мнению, душит их и причиняет страдания.

Ранее Пьер де Голль заявил, что он и его супруга намерены переехать в Россию и жить в стране на постоянной основе.

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