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04:20, 29 июля 2026 (обновлено: 04:22, 29 июля 2026)Путешествия

Внук де Голля заявил о планах переехать в Россию

РИА Новости: Внук де Голля Пьер заявил о планах переехать в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что он и его супруга намерены переехать в Россию и жить в стране на постоянной основе. Его слова приводит РИА Новости.

Де Голль подчеркнул, что они с женой часто бывают в России и планируют жить в стране на постоянной основе. Он заявил, что его удивляет доброта русских и их готовность помочь. Кроме того, восхищает уровень сервиса в России и культура обслуживания клиентов.

«В то время как во Франции и на Западе наши социальные законы являются совершенно дискриминирующими и не позволяют людям процветать, и даже получать прибыль от собственных ресторанов, и развивать бизнес», — заключил Пьер де Голль.

Ранее внук де Голля восхитился стремлением русской души видеть лучшее в людях. Эта способность, по его мнению, заслуживает особого внимания и уважения.

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