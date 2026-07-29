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05:10, 29 июля 2026Мир

Российский посол заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Норвегией

Посол в Осло Корчунов: Россия не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Москва не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия не желает конфликтовать ни с одним государством Североатлантического альянса.

«Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТО», — подчеркнул он.

Ранее норвежский портал Steigan писал, что попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может привести к серьезному конфликту. Отмечается, что это может послужить поводом к войне во всем северном регионе.

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