Российский посол заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Норвегией

Москва не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия не желает конфликтовать ни с одним государством Североатлантического альянса.
«Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТО», — подчеркнул он.
Ранее норвежский портал Steigan писал, что попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может привести к серьезному конфликту. Отмечается, что это может послужить поводом к войне во всем северном регионе.