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05:32, 29 июля 2026Бывший СССР

Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях

Марочко: Пленные солдаты ВСУ жалуются на голод на передовых позициях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нехватку провизии на передовых украинских позициях в зоне специальной военной операции (СВО) из-за ударов российских сил по логистике, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские войска испытывают проблемы с доставкой материально-технических средств, провианта.

«Некоторые украинские боевики, которые попадают к нам в плен, жалуются, что они очень сильно голодают, а это как раз свидетельствует о том, что мы серьезно контролируем логистику, в том числе по воздуху», — подчеркнул эксперт.

Ранее пленный боец ВСУ Людвиг Малаховский рассказал о голодных обмороках и нехватке воды на позициях.

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