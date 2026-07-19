Пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках из-за нехватки воды и еды на позициях

Пленный боец ВСУ Малаховский рассказал о голодных обмороках и нехватке воды на позициях

Солдаты ВСУ падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвига Малаховского.

Он рассказал, что сам прошел через голодный обморок, так как солдаты не ели по трое суток, вода, по его словам, тоже отсутствовала.

Также солдат добавил, что на четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара. Такой набор командование доставляло один раз в три дня.

Ранее воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами.