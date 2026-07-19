Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 19 июля 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках из-за нехватки воды и еды на позициях

Пленный боец ВСУ Малаховский рассказал о голодных обмороках и нехватке воды на позициях
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Солдаты ВСУ падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвига Малаховского.

Он рассказал, что сам прошел через голодный обморок, так как солдаты не ели по трое суток, вода, по его словам, тоже отсутствовала.

Также солдат добавил, что на четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара. Такой набор командование доставляло один раз в три дня.

Ранее воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области
    Бывший вратарь «Уфы» стал командиром взвода СВО
    «Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
    В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника
    Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию сразу после побития рекорда Гретцки
    В России предложили легализовать угнанные в недружественных странах машины
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма
    Россиянам напомнили о самых частых поломках машин из-за плохого бензина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok