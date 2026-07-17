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21:31, 17 июля 2026Бывший СССР

Наемник из Колумбии рассказал о конфликте с командирами ВСУ

Пленный Варгас: Командиры ВСУ набрасывались на латиноамериканских наемников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами. Детали беседы раскрыли журналисты РИА Новости.

По его словам, однажды на полигоне случился инцидент, в ходе которого командиры ВСУ едва не сломали руки некоторым его товарищам. Как указал пленный, они схватили двух его спутников, отвели бойцов в сторону и избили их.

«Они спрашивали, какую руку им лучше ломать. И если бы не командиры-латиноамериканцы, они бы эти руки сломали», — рассказал пленный. Разговор с ним есть в распоряжении журналистов.

Ранее заработок наемника из Колумбии в составе ВСУ раскрыли. Уточнялось, что одного из таких бойцов приговорили к 14 годам заочно. Сейчас он находится в международном розыске.

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