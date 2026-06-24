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11:35, 24 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт заработок наемника из Колумбии в составе ВСУ

В ДНР наемнику из Колумбии дали 14 лет заочно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к 14 годам заочно приговорили гражданина Колумбии по делу об участие наемника в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, осужденный Хорхе Леонард Гелвес прибыл на Украину в июле 2023 года через пограничный пункт Польши и вступил в состав 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он принимал активное участие в боевых действиях против вооруженных сил России до января 2026 года. За этот период он заработал сумму равную 2,6 миллионам рублей.

В настоящее время по запросу российских правоохранительных органов Хорхе Гелвес находится в международном розыске.

Ранее стало известно, что между иностранными наемниками ВСУ случаются конфликты, во время одного из таких на общей тренировки румынский военный покалечил бразильца.

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